Kendall Jenner diz que ficou "emocionada" ao assistir jogo das finais da NBA do namorado

Kendall Jenner está apoiando o namorado nas finais da NBA de 2021!

A estrela de 25 anos de Keeping Up With the Kardashians postou um vídeo no Instagram Story nessa terça-feira, 6 de julho, enquanto assistia ao namorado, Devin Booker, competir em nome do Phoenix Suns contra o Milwaukee Bucks no primeiro jogo das finais da NBA. O evento aconteceu na Phoenix Suns Arena, no Arizona, EUA.

"Eu não estou emocionada, você que está", brincou ela na legenda do post.

No começo da noite, ela compartilhou uma foto mostrando um look inteirinho laranja, cor oficial do time do mozão. E parece que o apoio funcionou, afinal, o Phoenix Suns acabou vencendo a partida.