Mãe de Ludmilla critica Samantha Schmütz por não cobrar Marina e Martelli

Foi então que Silvana iniciou suas mensagens para a comediante nas redes sociais.

"Samantha, e a festa que rolou da Marina? Marina, olha, não é nada com você não. O meu único problema com a Marina é que ela não me convidou para a festa, mas agora e você, Samantha? Não vai se pronunciar? Não vai falar nada? Não vai mandar ninguém parar de seguir? Ah, é seletivo, né, o problema é com a Ludmilla. Trabalhar não pode, de jeito nenhum, só a Ludmilla. Queria saber de você, o que você achou disso tudo, porque tinha até amiga sua na festa", mandou a matriarca, referindo-se à Mônica Martelli.