Marina Ruy Barbosa se manifesta sobre festa polêmica: "Não sou perfeita"

Marina Ruy Barbosa decidiu se pronunciar na terça-feira, 6, sobre a sua polêmica festa de aniversário, da qual envolveu até Mônica Martelli. Em seu Instagram, Marina desmentiu algumas mentiras sobre a celebração e também pediu desculpas.

"Meus vinte e seis anos chegaram e confesso que foi um ano difícil da minha vida em vários aspectos – aliás, está sendo assim com o mundo todo. Depois de muitas superações, terapia e tentando me expor cada vez menos, pra conseguir preservar a minha saúde mental, hoje estou um pouco mais calma e lidando melhor com minhas crises de ansiedade", iniciou a atriz.

"Eu me sinto um pouco mais tranquila hoje também, porque vejo a vacinação caminhar. Ela segue em passos lentos, mas já é uma luz que nos dá esperança. Meus pais e alguns amigos já foram vacinados. E diante disso abri uma concessão de reunir pessoas que são as maiores bênçãos da minha vida. Inclusive comentei aqui nos stories que faria isso – afinal, não era um segredo, nem algo escondido".