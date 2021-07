Beth Szafir, de Os Szafirs, faz o Desafio do Emoji

"Dois Irmãos? Pai e filho? Sei lá, não tenho ideia, gente. Vocês me pegaram, ele vai me matar. Vocês não querem me dar uma colinha?", perguntou ela, que ao saber de qual trama se tratava, revelou: "Foi a novela do Luciano que eu mais amei da minha vida. Eu assisti do começo ao fim".