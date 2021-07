Recomendado para você : Yá Burihan fala de traição, abortos e por que aceitou noivar com Lipe Ribeiro

Yá Burihan abriu o jogo sobre o polêmico fim de seu relacionamento com Lipe Ribeiro. Em entrevista ao podcast PoDarPrado, de Gabi Prado, Yá falou que não se orgulha da traição e revelou por que aceitou o pedido de casamento de Lipe.

Como os fãs sabem, a proposta aconteceu durante o confinamento do modelo em A Fazenda 12, da Record TV. Após deixar o reality show, ele descobriu que havia sido traído pela musa.

"Você fez uma coisa muito inteligente ao meu ver. Ele contou a versão dele e você resolveu se calar. Por quê?", pergunta a apresentadora, que ouve de Yá:

"Eu me relacionei durante muitos anos com ele, durante o meu relacionamento inteiro eu me calei, tanto quando eu fui entrar no [De Férias com o Ex Brasil] Celebs, nos meus abortos, em tudo que aconteceu. Aconteceu muita coisa na nossa relação".