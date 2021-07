Gigi Hadid faz carta aberta aos paparazzi em prol da privacidade da filha Khai

Gigi Hadid está fazendo um apelo público. Gigi pediu na segunda-feira, 5, aos paparazzi, à imprensa e aos fãs que respeitassem a privacidade dela e da filha Khai, de 9 meses.

"À medida que nossa bebê cresce, temos que perceber que não podemos protegê-la de tudo do jeito que queríamos e podíamos quando ela era menor", escreveu a modelo, em uma carta aberta intitulada "carta de uma mamãe", no Twitter.

"Ela adora ver o mundo! E embora receba muito disso perto da fazenda, ela também precisa conhecer outros lugares – uma verdadeira bênção. Em nossas visitas mais recentes a Nova York, ela começou a pedir para que abríssemos a capota do carrinho de bebê (algo que ela está acostumada em casa) e também faz isso sozinha!".

"Ela não entende por que está coberta quando está na cidade ou do que eu quero protegê-la", continuou Gigi. "Também quero que ela veja a cidade mais incrível do mundo + as pessoas bonitas e diversificadas que andam pelas ruas de Nova York... Ou seja, sem o estresse do circo da mídia que vem com os pais que são figuras públicas".