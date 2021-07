Jennifer Aniston, Courteney Cox e Lisa Kudrow fazem reunião de Friends em feriado

Parece que a reunião do elenco de Friends é algo que vai se tornar um hábito!

Pouco mais de um mês após a reunião oficial de Friends ser lançada no HBO Max, Jennifer Aniston, Courteney Cox e Lisa Kudrow já se encontraram novamente.

As colegas de elenco se juntaram no final de semana para celebrar o feriado de Dia de Ação de Graças, com Courteney postando uma selfie com as atrizes bem sorridentes em sua casa. "Feliz 4º de julho! Beijos", disse ela na legenda.

A foto também mostrou que elas estão preparadas para o verão, já que Jen estava com óculos de sol e Lisa estava com um chapéu de praia.