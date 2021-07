Assista Kim Kardashian caindo ao praticar wakeboard

Kim Kardashian está se aventurando não só em suas viagens, como também nos esportes!

A mãe de quatro compartilhou um vídeo hilário no Instagram Story no qual ela cai na água ao tentar praticar wakeboard durante um passeio em família nessa segunda-feira, 5 de julho. Após o instrutor falar para Kim "relaxar" enquanto tentava se equilibrar em cima da prancha - que era puxada pelo barco - ela acabou caindo e sumindo entre as ondas. Porém, ela também publicou um vídeo no qual tenta novamente e consegue surfar as ondas até mesmo sem ser puxada. Arrasou!

O vídeo curto e engraçado foi só um dos vários posts que a estrela fez para registrar o passeio em família. Em um deles, os filhos de Kim - incluindo Saint, de 5 anos, e Chicago West, de 3 anos - são vistos se divertindo em um tobogã. Em outro post, Kim também brincou que Khloé Kardashian não estava gostando muito de sua playlist. (No vídeo, é possível notar que Kim está ouvindo Celine Dion no volume máximo).