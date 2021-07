Empresário de Britney Spears se demite após mais de 25 anos com a cantora

A notícia da renúncia de Larry vem poucos dias depois que a Bessemer Trust Company, grupo de gestão de fortunas, solicitou que a justiça removesse o seu papel de co-conservador do espólio de Britney, "devido à mudança nas circunstâncias", quando ela "alegou dano irreparável a seus interesses" durante seu depoimento no tribunal em 23 de junho.

A empresa divide a posição com o pai da cantora, Jamie, mas se a renúncia for aprovada, ela deixaria o patriarca como único conservador do patrimônio.