Kate Middleton se isola após sofrer exposição ao coronavírus

Kate Middleton, que quer conhecer a filha de Meghan e Harry logo, está cumprindo as regras da quarentena após ser exposta ao coronavírus.

Na semana passada, a Duquesa de Cambridge entrou em contato com alguém que, após algumas horas, testou positivo para o COVID-19, de acordo com um representante do Palácio.

"A Sua Alteza Real não está tendo nenhum sintoma, mas está seguindo os conselhos dos médicos e se isolando em casa", disse o representante em um comunicado obtido pelo E! News.

Kate, de 39 anos, já recebeu as duas vacinas e até compartilhou uma foto de si mesma recebendo a primeira dose no Museu de Ciência de Londres, no dia 28 de maio (junto com Príncipe William).

Ela foi avisada sobre a exposição na sexta-feira, 2 de julho, e então começou a se isolar.

A aparição pública mais recente de Kate também foi na última sexta-feira, em um campeonato de tênis de Londres,. Lá, ela foi fotografada batendo um papo com o esportista aposentado Tim Henman, assim como com Ian Hewitt, que é treinador do All England Lawn Tennis Club. Durante o evento, ela também seguiu as regras da quarentena e não tirou a máscara.