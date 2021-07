Gwen Stefani homenageou Blake Shelton e os 3 filhos em vestidos de casamento

Gwen Stefani fez com que seus vestidos se tornassem ainda mais especiais em seu casamento com Blake Shelton! Como os fãs sabem, Gwen e Blake se casaram no sábado, 3, no rancho do cantor em Oklahoma.

E a cantora não celebrou apenas com um vestido, mas sim com dois! Para a cerimônia, que foi oficializada por seu colega de The Voice, Carson Daly, Stefani usou uma peça personalizada da Vera Wang Haute.

"Ela escolheu um de georgette branco lírio personalizado e outro de tule longo atrás e curto na frente feito à mão", compartilhou Vera Wang no Instagram. "Com um decote profundo e aberto nas costas".

A cantora prendeu o cabelo em um penteado simples, porém chique e vestido um véu capela branco lírio, do qual incluía uma homenagem especial a Shelton e seus filhos, Kingston, de 15 anos, Zuma, de 12 anos, e Apollo, de 7 anos.