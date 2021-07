Gwen Stefani compartilha lindas fotos de seu casamento com Blake Shelton

Gwen Stefani compartilhou lindos cliques do seu casamento com Blake Shelton! Como os fãs sabem, Gwen e Blake se casaram no sábado, 3, no rancho do cantor em Oklahoma.

Para a ocasião, que ocorreu 8 meses depois dos artistas ficarem noivos, o casal se cercou dos entes queridos. E dois dias depois, precisamente na segunda-feira, 5, a estrela, que divide 3 filhos com o ex Gavin Rossdale, acessou o Instagram para mostrar a celebração.

"3 de julho de 2021 [emoji de coração]", legendou ela, em um vídeo boomerang, mostrando-se em um véu rendado com um laço branco enorme.

A noiva, cuja maquiagem foi aperfeiçoada com lábios vermelhos, marcou Shelton no vídeo e adicionou um emoji de coração e outro de oração. Mais tarde, a cantora revelou mais 3 fotos românticas do grande dia, contando que Vera Wang foi a responsável por seu vestido.