Daniel Caon desabafa sobre fim com Rafa Kalimann: "Quem terminou não fui eu"

Daniel Caon abriu o jogo sobre o fim do namoro com Rafa Kalimann. O término entre Daniel e Rafa causou comoção entre os fãs e muitas especulações começaram a surgir na web.

Leo Dias, do jornal Metrópoles, noticiou nesta segunda-feira, 5, que a decisão do fim partiu do cantor. E, então, ele veio a público, nos Stories do Instagram, para negar a informação, dizendo que Rafa foi a responsável por terminar o relacionamento.

"Estou vindo aqui falar um assunto bem chato, que eu não queria falar, que diz respeito a mim e a Rafa, mas não vai ter jeito, vou ter que falar", iniciou Caon.