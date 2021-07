Recomendado para você : Jennifer Lopez diz que "nunca esteve melhor" em meio a romance com Ben Affleck

Jennifer Lopez pode ter encontrado o seu verdadeiro destino em Ben Affleck! Jennifer admitiu que está tendo "o melhor momento da minha vida", durante nova entrevista a Zane Lowe do Apple Music 1. Como não amar esse casal?

"Estou muito feliz. Sei que as pessoas estão sempre se perguntando: 'Como você está? O que está acontecendo? Você está bem?'. É isso. Nunca estive melhor".

A declaração vem menos de três meses depois que ela se separou de seu antigo noivo, Alex Rodriguez, e reacendeu o romance com outro ex-noivo, Affleck, em maio.

"Quero que meu pessoal que se preocupa comigo, porque eu me importo muito com eles, saiba que realmente cheguei a um ponto na minha vida em que estou ótima do meu jeito", continuou a cantora de 51 anos. "E eu acho que uma vez que você chega a esse lugar, então coisas incríveis acontecem com você das quais você nunca imaginou em sua vida acontecendo novamente. E é aí onde estou".