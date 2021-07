Entenda a briga entre Rodrigo Faro e Zezé Di Camargo nas redes sociais

Rodrigo Faro e Zezé Di Camargo protagonizaram uma enorme troca de farpas neste final de semana! Zezé resolveu opinar sobre o desabafo de Rodrigo após contrair Covid-19 e ambos enviaram mensagens desrespeitosas nas redes sociais.

Tudo começou com a polêmica do apresentador da Record TV, que negou os rumores de que teria se recusado a fazer teste do vírus para participar de um programa com Eliana no SBT.

Ele tomou a primeira dose da vacina em 25 de junho, mas foi diagnosticado com a doença alguns dias depois da gravação na outra emissora.

"Falta o pronunciamento do SBT falando a VERDADE! Que eu JAMAIS me neguei a fazer o exame", escreveu Faro nos Stories do Instagram. "Mesmo eu chegando duas horas antes. Eu e minhas produtoras insistimos para fazer o exame, pois, segundo eles, eu já tinha feito um exame horas antes em outra gravação!".

No sábado, 3, o SBT se pronunciou e afirmou que Rodrigo não se negou a fazer o teste, que foi liberado por já ter feito outro exame no mesmo dia e que se colocou à disposição da emissora para realizar mais um, caso fosse necessário.