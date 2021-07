Tyler Posey diz que sua namorada ajudou ele a se descobrir "sexualmente fluído"

Ele adicionou: "E eu sei que outras pessoas que recebem isso podem não estar tão bem mentalmente".

Essa não é a primeira vez que o astro falou sobre sua experiência no OnlyFans. Ao falar com o The Rundown, do E!, Tyler revelou que já teve problemas com a rede social no passado.

"OnlyFans é bizarro. Ele meio que te drena mentalmente", disse ele. "Você realmente se sente como um objeto no OnlyFans. Eu estou tentando ao máximo ser artístico com o conteúdo que eu publico, porque eu não quero que seja só pornografia, sabe? Isso não é o que eu faço e eu não quero tirar o lugar de quem já faz isso. Eu só quero ser artístico e ter contato com os meus fãs".