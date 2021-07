Britney Spears ligou para polícia na noite que antecedeu sua audiência sobre a tutela

Novos detalhes sobre a batalha de 13 anos de Britney Spears com sua tutela continuam a surgir!

Nesse sábado, 3 de julho, o jornal The New Yorker afirmou que a estrela do pop ligou para a polícia na noite que antecedeu sua audiência na corte, na qual ela deu um relato chocante sobre sua tutela, no dia 23 de junho.

De acordo com o artigo, uma pessoa que é próxima de Britney disse para o jornal que a cantora "ligou para a polícia para afirmar que era vítima de abuso de tutela". A revista People também confirmou que a polícia foi chamada antes da audiência de Britney, afirmando que os oficiais chegaram a ir na casa dela "a pedido da própria cantora".

O The New Yorker afirmou que, apesar da Califórnia normalmente disponibilizar as ligações de emergência para o público, a de Britney não foi dizponibilizada por se tratar de uma investigação em andamento. Após a ligação da cantora, o veículo afirmou que o time dela começou a "trocar mensagens freneticamente". "Eles estavam preocupados com o que ela diria no próximo dia e discutiam sobre o que fariam".