Ana Maria Braga é diagnosticada com coronavírus

Ana Maria Braga infelizmente se tornou mais uma celebridade que foi diagnosticada com o coronavírus. Através de um post nas redes sociais, a apresentadora de 72 anos do Mais Você afirmou que está com COVID-19 e que está bem.

"Vim passar aqui avisar que estou bem", disse ela."Sim, testei positivo para COVID-19. Já tinha tomado as duas doses e mesmo assim fui infectado. Estava com sintomas de gripe desde quinta à noite, mas hoje de manhã perdi meu olfato. Não estava sentindo meu perfume".

"Tirando o mal estar, passo bem. Sem motivos para preocupação. Obrigada pelo carinho de todos! Não estou no programa pelo bem estar e saúde de todos!", continuou.