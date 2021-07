Gwen Stefani se casa com Blake Shelton em cerimônia íntima

Gwen Stefani e Blake Shelton estão casados! Segundo vários veículos de comunicação, Gwen e Blake se casaram em uma cerimônia íntima no rancho do cantor em Oklahoma, no sábado, 3, com a presença de entes queridos.

A notícia chega pouco depois da cantora, que divide três filhos com o ex Gavin Rossdale, gerar rumores de casamento por usar o que parecia ser uma aliança de casamento ao lado de seu anel de noivado, durante um flagra em Los Angeles com Shelton, em 12 de junho.

Como os fãs devem se lembrar, Stefani, de 51 anos, e Shelton, de 44, anunciaram o noivado em outubro, com a estrela exibindo o anel de diamante no Instagram.

"@blakeshelton sim, por favor", escreveu ela, na legenda. "Ei @gwenstefani, obrigada por salvar meu 2020... E o resto da minha vida... Eu te amo. Ouvi um SIM!", respondeu ele.