Larissa Manoela desabafa sobre rumores de namoro com amiga: "Desrespeitoso"

Larissa Manoela decidiu abrir o jogo na madrugada desta segunda-feira, 5, após ser alvo de rumores sobre estar vivendo romance com uma mulher. Lari viajou com Bianca Palheiras à Disney e explicou no Twitter que as duas são apenas amigas.

"Gente, que coisa mais desnecessária ficar tendo que falar de orientação sexual em pleno 2021. É preciso ter paciência, respirar e ser didática, como a Professora Helena (captaram o link?). Dito isto, não estou namorando a minha amiga, confirme estão criando essa fic sem noção! Isso é MENTIRA".

"Mulheres, ou elas são rivais, ou são namoradas?? Oi?? Que mundo é esse!! Número 1: não, não tenho relacionamento amoroso com mulheres", escreveu a atriz na Internet.