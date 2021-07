Mãe de Britney Spears fala sobre tutela da filha: "Muita preocupação"

Isso marcou os comentários públicos mais detalhados que Lynne fez em resposta à batalha legal de sua filha, embora ela tenha expressado apoio ao bem-estar da cantora ao longo dos anos. Muitos fãs de Britney acusaram toda a sua família de tirar vantagem do sucesso da estrela, ignorando ou até mesmo permitindo seus supostos maus-tratos e não falando mais em apoio a ela ou endossando a campanha #FreeBritney, a fim de encerrar a tutela, iniciada em 2008 após sua hospitalização psiquiátrica.

Lynne nunca comentou publicamente sobre a tentativa de Brit de recuperar a independência, da qual começou como uma pressão para remover Jamie, de 68 anos, do cargo de conservador em 2019. No entanto, em abril daquele ano, quando a campanha dos fãs foi lançada após renovada turbulência pessoal e jurídica para a cantora, Lynne curtiu as postagens nas redes sociais de pessoas que expressaram preocupação por sua filha.

Um mês depois, a mãe da estrela entrou com documentos no tribunal pedindo para que fosse informada sobre todos os assuntos relativos à tutela da cantora.