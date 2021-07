Demi Lovato e Noah Cyrus são vistas de mãos dadas durante passeio em parque

Demi Lovato e Noah Cyrus foram vistas juntas em um recente passeio divertido ao Space Jam: A New Legacy no Six Flags 'Magic Mountain em Valência, Califórnia. Demi e Noah estavam de mãos dadas na terça-feira, 29, no parque temático.

Durante suas atividades, a dupla dinâmica manteve as coisas discretas e casuais. Demi, que se revelou como pessoa não-binária, usava uma camiseta rosa e calça moletom tie-dye. A estrela ainda combinou o visual com um tênis branco, pochete amarela e gorro preto.

Já Noah optou por um moletom enorme branco, calça jeans com estampas e remendas, além de um gorro azul marinho. De acordo com o Page Six, as estrelas se juntaram a um amigo de longa data de Demi, Matthew Scott Montgomery.