Rafa Kalimann e Daniel Caon terminam namoro

Rafa Kalimann e Daniel Caon não formam mais um casal. Rafa e Daniel decidiram colocar um ponto final no relacionamento após ficarem juntos por cerca de oito meses.

A assessoria de imprensa da apresentadora da Globo confirmou o término neste sábado, 3.

Apesar do fim do namoro, ambos continuam se seguindo nas redes sociais e também mantêm as fotos juntos. A última publicação da musa com o cantor foi no Dia dos Namorados, ou seja, 12 de junho, no Instagram.