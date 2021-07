Tudo sobre a série documental de Juliette

Juliette Freire é pau, como ela mesma costuma dizer por aí! O sucesso após vencer o BBB21 é tão grande que Juliette ganhou um documentário sobre sua trajetória de vida.

Intitulado Você Nunca Esteve Sozinha – frase retirada do emocionante texto de Tiago Leifert para anunciar sua vitória na final do reality –, a série documental já conta com o seu primeiro episódio, chamado Disparada, disponível no GloboPlay, plataforma da Globo.

"Consagrada campeã do BBB21, Juliette se depara com o reconhecimento que conquistou em 100 dias. Um mergulho no passado resgata momentos de sua infância e adolescência na Paraíba", descreve a primeira parte do projeto.

Mas os fiéis cactos, como são conhecidos os fãs da paraibana, podem ficar tranquilos, pois a atração ainda conta com mais cinco episódios além do primeiro, que serão disponibilizados semanalmente na plataforma.