Tudo sobre o processo da tutela de Britney Spears

Nos relatos, Britney revela que seus tutores não aprovam que ela retire o DIU para poder ter filhos com seu namorado, Sam Asghari, e que ainda é assediada pelos fotógrafos, em especial no local de suas terapias, em Westlake, Califórnia.

"Eu me sinto intimidada, deixada de lado e sozinha. Eu estou cansada de me sentir sozinha", disse a dona do hit Oops, I Did It Again.