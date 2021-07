A vida amorosa de The Weeknd

The Weeknd está na mira dos holofotes novamente! Desta vez, não é nada relacionado ao seu trabalho musical ou alguma polêmica, mas sim à sua vida amorosa.

As redes sociais e os veículos do mundo inteiro ficaram em êxtase na quinta-feira, 1º, com as fotos que mostram o cantor e ninguém menos que Angelina Jolie deixando juntos o renomado restaurante Giorgio Baldi em Santa Monica, Califórnia.

"A dupla teria passado horas no restaurante, antes de sair separadamente para evitar as suspeitas", afirmou o tabloide The Sun.

Os artistas podem ter se reunido por causa do amor de ambos pela Etiópia. Como os seus fãs sabem, os pais do cantor canadense são da Etiópia, enquanto a atriz adotou sua filha Zahara Marley, de atualmente 16 anos, no país africano.

Apesar disso, muitos apostam que o astro de 31 anos e a musa de 46 podem ser o mais novo casal queridinho de Hollywood. Como não amar?