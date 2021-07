Kim Kardashian é acusada de desrespeitar dress code na Capela Sistina

Kim Kardashian desrespeitou o dress code durante sua visita ao Vaticano?

A estrela de reality show de 40 anos fez uma viagem recente para Roma e levantou controvérsia com a roupa que estava usando quando visitou a Cidade do Vaticano, lugar onde fica o Papa, com seus amigos (incluindo a modelo Kate Moss). Na terça-feira, 29 de junho, alguns paparazzi fotografaram ela usando um vestido tomara que caia transparente, branco e vazado. Kim publicou as fotos da visita nessa quinta-feira, 1º de julho, mostrando o mesmo look.

As fotos levantaram um pouco de controvérsia, afinal, o passeio de Kim incluiu visitas à Basílica de São Pedro e à Capela Sistina. Porém, a Kardashian deixou claro que não foi bem assim. "Não se preocupem, eu estava no dress code e totalmente coberta quando entrei na Basílica de São Pedro e na Capela Sistina", disse ela na legenda dos cliques.

De acordo com o site dos museus do Vaticano, a entrada na capela só é permitida "se a pessoa estiver com o dress code adequado".