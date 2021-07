Amelia Hamlin e Scott Disick estão procurando casa para morarem juntos

Amelia Hamlin, que ganhou um presente caríssimo de Scott Disick, em breve vai passar cada vez mais tempo ao lado dos filhos do amado!

Enquanto o romance continua com tudo entre o pai de três e a modelo de 20 anos, os dois estão planejando passar o resto do verão americano em um novo local - mais especificamente em Hamptons, EUA.

"Eles estão procurando por casas", disse uma fonte próxima do E! News. Apesar de que eles estão indo para o outro lado do país e vão ficar longe dos filhos de Scott - Mason, 11 anos, Penelope, 8 anos, e Reign, 6 anos, - o casal também pretende trazer os pequenos para visitá-los. "Os filhos definitivamente vão visitar eles por uns dias", afirmou a fonte.

"Amelia e Scott estão se dando muito bem", disse a fonte. "Apesar da diferença de idade, eles têm muito em comum. Ninguém pensou que ia durar tanto, mas funcionou".

É claro que, estar em um relacionamento com Scott, de 38 anos, também envolve apoiar suas responsabilidades como pai - e a filha mais nova de Lisa Rinna está se esforçando. "Amelia está passando mais tempo com as crianças e realmente se jogando na experiência. Ela está aprendendo bastante", disse a fonte. "É definitivamente um novo mundo para ela, mas ela ama passar um tempo com eles e está grata de poder ter essa experiência. Ela acha os filhos dele incríveis e se dá muito bem com todos. Ela e Scott já planejaram várias atividades divertidas com eles".