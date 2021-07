Empresa financeira solicita a sua renúncia da tutela de Britney Spears

No pedido assinado pela cantora, ela dizia que não queria seu pai no comando de sua carreira. "O pai do conservador, James P. Spears, está servindo sozinho como conservador do espólio de Britney. Britney se opõe fortemente a que seu pai continue como único conservador de seu espólio", dizia o documento. "Em vez disso, sem renunciar de forma alguma a seu direito de buscar a rescisão desta tutela no futuro, ela prefere fortemente que um fiduciário corporativo qualificado seja nomeado para servir nesta função".

Em uma audiência em novembro de 2020, o juiz decidiu que Jamie não seria removido, mas a família concordou em adicionar a Bessemer Trust Company como co-conservadora.

Britney foi colocada pela primeira vez sob uma tutela, com os cuidados do pai, em 2008. Nesta semana, a justiça negou, mais uma vez, o pedido da cantora de retirar Jamie da tutela.