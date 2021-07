Angelina Jolie e The Weeknd geram rumores de romance após jantarem juntos

Angelina Jolie e The Weeknd juntos? Tudo indica que sim! Angelina e Abel, conhecido como The Weeknd, foram vistos juntos no restaurante italiano Giorgio Baldi em Santa Monica, na Califórnia. Estamos de olho!

"A dupla teria passado horas no restaurante, antes de sair separadamente para evitar as suspeitas", afirmou o tabloide The Sun.

Os artistas podem ter se unido por causa de seu amor compartilhado pela Etiópia. Como os fãs sabem, os pais do cantor canadense são da Etiópia, enquanto a atriz adotou sua filha Zahara Marley, de atualmente 16 anos, no país africano.

Além disso, The Weeknd recentemente compartilhou que doará US$ 1 milhão para a Etiópia enquanto o país enfrenta tensões na região de Tigray, de acordo com o The New York Times.