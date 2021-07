Post sobre consumo de carne de Enzo Celulari teria afastado Bruna Marquezine

Bruna Marquezine e Enzo Celulari estão entre os assuntos mais comentados desta quinta-feira, 1º, nas redes sociais. O motivo? Segundo o jornal Extra, Bruna e Enzo terminaram o namoro há pouco mais de um mês.

Agora, Leo Dias, do Metrópoles, revelou que o afastamento do casal, que trocava declarações de amor, teria sido motivado pela publicação sobre a redução do consumo de carne no Brasil.

De acordo com o colunista, o empresário teria ficado abalado com as críticas na Internet e quis evitar mais exposição para não se envolver em outras polêmicas.

Bruna, por sua vez, teria pedido um tempo no relacionamento e Enzo não teria gostado.