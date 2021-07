Iggy Azalea expõe abusos do pai de Britney Spears: "Ela não está mentindo"

Denise Truscello/Getty Images

Ela acrescentou: "Meu pai e qualquer pessoa envolvida nesta tutela, e minha gestão que desempenhou um papel importante em me punir... Eles deveriam estar na prisão".

Britney foi colocada em uma tutela em 2008, quando seu pai foi nomeado co-tutor de seu patrimônio. Após o testemunho, um advogado compartilhou uma declaração em nome de Jamie. "O Sr. Spears lamenta ver sua filha sofrendo e com tanta dor. O Sr. Spears ama sua filha e sente muito a falta dela", dizia o comunicado.

Em sua última publicação nas redes sociais, Iggy também alegou que Jamie pediu que ela assinasse um acordo de não-divulgação antes de sua apresentação no Billboard Music Awards com Britney. Do contrário, a rapper alegou que "ele não me permitiria subir ao palco".