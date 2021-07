Por dentro das férias de Kanye West com os 4 filhos dele e de Kim Kardashian

Kanye West levou os quatro filhos para Puerto Escondido, no México. De acordo com o E! News, Kanye e os herdeiros, frutos de seu antigo casamento com Kim Kardashian, passaram cinco dias no paraíso tropical.

Depois de chegar ao seu destino no Dia dos Pais nos Estados Unidos, que aconteceu em 20 de junho, o cantor de 44 anos reuniu North West, de 8 anos, Saint West, de 5 anos, Chicago West, de 3 anos, e Psalm West, de 2 anos, para relaxar em frente ao oceano.

"As crianças se divertiram na piscina e na praia enquanto Kanye fazia música e arte", disse a fonte do E! News. "Ele se reuniu com várias pessoas na propriedade para aprender sobre a arquitetura e a obra do artista".

O informante também compartilha que o pai de quatro filhos parecia "muito interessado e curioso" quando se tratava de aprender a história por trás do retiro luxuoso. "Ele queria passar horas fazendo tudo o que estava fazendo", explicou a fonte.