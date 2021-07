Princesa Diana recebe estátua e homenagens no dia em que faria 60 anos

A memória da Princesa Diana vive eternamente em sua família e amigos. Nesta quinta-feira, 1º, a Família Real celebrou o que teria sido o 60º aniversário da Princesa Diana.

Em sua homenagem, inaugurou-se uma estátua de Lady Di no Sunken Garden do Palácio de Kensington. Seus filhos, Príncipe William e Príncipe Harry, estiveram presentes na cerimônia, que também contou com a presença de seus tios e tias.

Antes da inauguração, o irmão de Diana, Earl Charles Spencer, compartilhou uma foto de infância de sua falecida irmã nas redes sociais.

"Hoje é o 60º aniversário de Diana, Princesa de Gales. 1º de julho de 1961 foi um dia excepcionalmente que quente de verão inglês, os pais de Diana sempre se lembraram", dizia a legenda da foto, postada no Instagram da Althorp House. "Ela nasceu em Park House, no Queen's Sandrigham Estate em Norfolk. Park House é vista no fundo desta fotografia de família tirada pelo pai de Diana, o 8º Earl Spencer".