Fãs se animam com volta de 'Brumar' após suposto término de Enzo e Marquezine

A Internet ficou agitada nesta quinta-feira, 1º, com o suposto término do namoro de Bruna Marquezine e Enzo Celulari. Com isso, os eternos fãs de Marquezine e do seu ex-namorado, Neymar, ficaram com a esperança de uma volta do casal.

Isso mesmo: a hashtag 'Brumar', por exemplo, está entre as mais comentadas desde o início desta manhã no Twitter.

"Brumar é o único casal que ninguém consegue superar. Fonte: não é preciso", escreveu um internauta. "Brumar + Todo mundo vacinado + Hexa 2022 = Mundo alinhado de novo", disse mais um usuário da rede social. "Ei, Neymar. Agora que a Bruna Marquezine está solteira, já lança o famoso 'oi, sumida' pra ela", brincou outro.