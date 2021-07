Mara Maravilha diz que Xuxa está "fora da casinha": "Estou com ranço dela"

Mara Maravilha abriu o jogo sobre sua atual relação com Xuxa Meneghel. Em entrevista a Sérgio Mallandro ao podcast Papagaio Falante, Mara disse que Xuxa está "fora da casinha" e não poupou críticas a Junno Andrade, namorado da apresentadora.

"Xuxa está fora da casinha. Estou invocada e com ranço dela. Amo a Xuxa, mas estou com ranço agora. É um direito meu. Ela vai para o mesmo buraco que eu vou. Agora vamos ver, depois do buraco, para onde a gente vai subir", disse ela.

"Tenho muita história com ela, topei dar depoimento no documentário dela. Eu tive o convite e disse sim. Mas nem tudo em que ela se posiciona sobre minha pessoa, eu vou estar de acordo".