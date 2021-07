Recomendado para você : Ex-modelo da Victoria's Secret critica a marca ao relembrar época dos desfiles

A ex-modelo da Victoria's Secret, Bridget Malcolm, criticou a reformulação da marca em um vídeo, no qual ela mostra um dos sutiãs que usou na época do desfile para apontar o quanto ela estava abaixo do peso e o quanto ela se sentia pressionada para se manter assim.

A modelo de 29 anos fez os comentários no TikTok nesse domingo, 27 de junho, mais de uma semana após a marca de lingerie acabar com a era das "Angels", que era representada por modelos como Adriana Lima, Behati Prinsloo e Candice Swanepoel. Agora, a VS anunciou um novo grupo de mulheres que serão o rosto da nova campanha, incluindo a jogadora de futebol Megan Rapinoe, a atriz Priyanka Chiopra e a modelo plus-size Paloma Elsesser.

"Victoria's Secret", disse Malcolm, "a sua nova campanha é uma piada".

No vídeo, que tem como título: "é um pouco tarde Victoria's Secret", a modelo mostrou o quanto estava abaixo do peso quando ela participou do desfile da Victoria's Secret em 2016 (seu segundo desfile para eles e também o último). Ela também tentou usar o sutiã que ela vestiu na época, que é bem menor do que os que ela usa atualmente.

"E agora eu estou em uma medida que é saudável para mim", disse ela.