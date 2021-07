Ariana Grande aparece de cabelo curtinho no Instagram

Ariana Grande está com um novo penteado!

A cantora de "thank u, next" cortou as madeixas e apareceu com um bob que vai até a altura do seu ombro. No post, a ganhadora do Grammy também apareceu com um chapéu bucket felpudo laranja que conquistou os internautas.

"Chapéus buckets foram feitos para você", disse um fã. Outro comentou: "Amei o chapéu!".

Quando o assunto é cabelo dos famosos, nada é permanente. Os fãs já viram Ariana usar seu famoso rabo de cavalo, assim como vários outros penteados ao longo de sua carreira.