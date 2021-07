Recomendado para você : Justiça nega pedido de Britney Spears para remover pai de sua tutela

A recente tentativa da equipe de Britney Spears de remover o pai dela de sua tutela não teve sucesso. Uma juíza da Corte Superior de Los Angeles negou o pedido do advogado de Britney para que Jamie Spears fosse afastado de seu patrimônio.

O E! News obteve a ordem judicial com o pedido do advogado da cantora, Samuel D. Ingham III, e assinada pela juíza na quarta-feira, 30.

Jamie foi nomeado co-tutor do espólio e pessoa de Britney em 2008, com a empresa de administração de fortunas Bessemer Trust Company juntando-se a ele no ano passado.

A decisão segue o tocante testemunho público de Britney na audiência sobre sua tutela na quarta-feira, 23. Durante seus comentários, a estrela de 39 anos criticou fortemente seu pai e alegou que ele "amava o controle para machucar sua própria filha".