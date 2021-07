James Franco pagará mais de R$ 11 milhões em acordo por má conduta sexual

Franco e os outros réus pagarão US$ 894 mil para resolver as reivindicações de exploração sexual de Tither-Kaplan e Gaal, incluindo um terno dos honorários advocatícios. Isso significa que Tither-Kaplan receberá US$ 670.500, fora seus honorários advocatícios de US$ 223.500 e Gall receberá US$ 223.500, fora seus honorários advocatícios de US$ 74.500.