Bárbara Britto, de Born to Fashion, assina contrato com Way Model

Bárbara Britto, de Born to Fashion, está fazendo seu nome no mundo da moda! Bárbara assinou contrato com a agência de modelo, WAY Model.

"Estou muito feliz sendo representada pela WAY Model, que é uma agência referência no mercado, com alcance internacional e que representa profissionais que eu admiro muito!", disse a musa do reality show do E!.

"Esse agenciamento é resultado de muita dedicação, sei que vou aprender muito na WAY e estou disposta a absorver tudo, para evoluir cada vez mais!".