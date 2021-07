Recomendado para você : Khloé Kardashian diz que Kendall Jenner está com vontade de ter filhos

Kendall Jenner, que devolveu um presente caríssimo que Kourtney Kardashian deu, está com vontade de ter filhos!

Em um trecho bônus de Keeping Up with the Kardashians, Khloé Kardashian revela que Kendall disse para ela que está com vontade de ter filhos. "Você vai morrer quando souber disso", disse Khloé para a mãe Kris Jenner. "Kendall disse para mim outro dia: 'Acho que estou com vontade de ter filhos'".

Kris fica em choque: "Vontade de ter filhos?".

Khloé explica: "Ela está do nosso lado todo o tempo e temos umas 100 crianças, então eu entendo. E nossos filhos são tão fofos, como não sentir vontade?".

Porém, Khloé tem um plano para ver se Kendall realmente daria conta de ter filhos. "Vamos dar um bebê para ela passar o dia", propõe Khloé, enquanto Kim Kardashian adiciona: "Mas recém-nascidos são fáceis, difícil é cuidar de crianças".