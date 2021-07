Recomendado para você : Allison Mack, de Smallville, é condenada a 3 anos de prisão por tráfico sexual

Allison Mack recebeu sua sentença nesta quarta-feira, 30, por se envolver em um caso de culto sexual. Allison, que fez parte do elenco de Smallville, foi condenada a 3 anos de prisão, pelos crimes cometidos enquanto esteve envolvida com o culto NXIVM.

Ela também foi condenada a pagar uma multa de US$ 20 mil, cerca de R$ 100 mil, e cumprir mil horas de serviço comunitário.

Em 2019, Mack se declarou culpada de conspiração e atos de extorsão por lei estadual e trabalho forçado, em um caso de tráfico sexual que envolveu o grupo NXIVM, de Keith Raniere. Na época, ela admitiu que chantageou duas mulheres para participarem das atividades da seita, ameaçando divulgar informações prejudiciais sobre elas.

Ao fazer seu apelo no tribunal federal, a atriz disse: "Apesar de tudo, eu acreditava que as intenções de Keith Rainiere eram ajudar as pessoas. Eu estava errada".

No fim de semana, Mack, de 38 anos, apresentou outro pedido de desculpas e pediu a um juiz de Nova York que não a prendesse. Ela já enfrentou as grades dos 14 aos 17 anos, segundo a revista Variety.

"Agora é de suma importância para mim, dizer, do fundo do meu coração, que eu sinto muito", escreveu ela, em nota incluída em seu memorando de condenação, na sexta-feira, 25, e obtido pelo E! News. "Eu me joguei nos ensinamentos de Keith Raniere com tudo que tinha. Eu acreditava, de todo o coração, que sua orientação estava me levando a uma versão melhor e mais iluminada de mim mesma. Dediquei minha lealdade, meus recursos e, finalmente, minha vida para ele. Este foi o maior erro e arrependimento da minha vida".