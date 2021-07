Beth Szafir e a nora, Luhanna Szafir, falam sobre casamento no Podcast Gerações

Beth elogiou a "família linda" que Luhanna construiu com Luciano e revelou detalhes sobre o seu casamento com Gabriel Szafir, que faleceu em 2017.

"Eu era noiva de outra pessoa, mas aí minha mãe me influenciava e disse: ‘Não, esse aí é bonito e combina muito com você'. Aí eu fui na dela e depois de um mês, ele me pediu em casamento", contou a estrela de Os Szafirs.