Como está a relação de Kevin Federline com Britney Spears 15 anos após separação

Enquanto Britney Spears luta para cortar os laços legais com um dos homens de sua vida, outro só deseja o bem a ela. O nome dele? Kevin Federline.

Como os fãs sabem, a cantora foi casada com Federline, seu antigo dançarino, por dois anos antes de pedir o divórcio em novembro de 2006. Eles são pais de Sean Preston, de 15 anos, e Jayden James, de 14 anos.

Mark Kaplan, advogado do pai dos meninos, confirmou em fevereiro que a estrela continua dividindo a custódia com Kevin, levando as crianças 70% do tempo.

A curta e agitada união aconteceu há mais de uma década. Agora, com o testemunho pra lá de bombástico de Spears sobre sua longa tutela fazendo manchetes, Kaplan compartilhou onde o pai de seis filhos está em toda essa situação.

"Eles compartilham uma relação de custódia com as crianças e nada mudou para ele porque a tutela ainda está em vigor", explicou o advogado ao E! News. "Se algo mudar a esse respeito, terá que haver mais diálogo sobre o que é o status quo naquele momento".