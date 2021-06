Guilherme Napolitano fala da "união" de grupo após eliminação em 'No Limite'

Guilherme Napolitano foi o eliminado de terça-feira, 29, em No Limite. Em conversa com Ana Clara no Bate-Papo No Limite, Guilherme refletiu sobre sua passagem pelo reality show e falou das desavenças com Íris Stefanelli.

"Claro que com a Íris eu tive problemas", disse o modelo. "Mas não de discussão, porque eu não me permito chegar a esse ponto. Mas acho que ela errou muito e não só comigo".

"Foi totalmente equivocado da parte dela a fala do machismo, as próprias meninas falaram. Eu não fico bravo, mas fico triste. Ela foi infeliz no comentário e não tinha argumento suficiente para falar isso".