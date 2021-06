Gal Gadot dá à luz terceira filha com Jaron Varsano

Durante entrevista em abril, a estrela revelou o que aprendeu criando as filhas mais velhas.

"Com a Alma, com a nossa primeira, bagunçamos completamente toda a rotina do sono e, quando Maya nasceu, pensamos, 'Chega'. Então, Maya dorme a noite toda, desde quando tinha cinco meses. Alma – ainda com 9 anos – foge para nossa cama, então é algo que ainda vamos continuar fazendo. Nós vamos treiná-la a dormir... Eu sinto que essa é a parte mais difícil da paternidade, a falta de sono".