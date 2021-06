Yasmin Brunet e Gabriel Medina adotam duas cachorras juntos

Instagram/@yasminbrunet1

Recentemente, Gabriel também usou as redes sociais para falar sobre as brigas envolvendo sua família. Para quem não sabe, a mãe e o padrasto do surfista, Simone e Charles, não aprovam o casamento dos filhos, o que gerou brigas, segundo colunistas.

"É cada notícia… Não estão nem aí se é verdade ou mentira. O importante é dar notícia primeiro, e depois ver o que dá. A verdade é que ninguém sabe sobre a minha vida pessoal e o que realmente estou vivendo e vivi esses últimos meses", disse ele.

"E 90% das notícias que saíram a meu respeito não são verdade. Estão sempre preocupados com clicks, audiência e não com o fato. O jornalismo é uma profissão tão séria, tão importante. No Brasil tem muitos profissionais sérios e que eu respeito muito!".