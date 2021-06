Britney Spears critica paparazzi por constrangê-la durante suas férias

Depois de incluir uma filmagem de si mesma caminhando na praia com uma máscara e um biquíni vermelho, a cantora publicou o vídeo de uma conta de fã que parecia mostrar uma multidão de pessoas cantando seu hit Oops I Did It Again, durante uma recente Parada Gay.

"ISTO É O QUE OS FÃS & PAPARAZZI DEVERIAM FAZER!!!", acrescentou a musa.