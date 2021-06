Juliette sobre infância na comunidade: "Vi pessoas sendo mortas na minha frente"

Juliette se tornou a vencedora do BBB21, faturando a quantia de R$ 1,5 milhão, mas ela teve uma origem bem mais humilde! No primeiro episódio do documentário dela com a Globoplay, "Você Nunca Esteve Sozinha – O Doc de Juliette", a paraibana relembrou a infância dela na comunidade e falou sobre as dificuldades que passou.

"Eu tenho irmão gay, religioso, negro que teve problema com álcool na adolescência. Tenho irmãos que precisaram trabalhar muito cedo e foram fruto da não chance de estudar. Eu tenho um laboratório da sociedade dentro da minha casa", disse ela.

"A gente veio de comunidade, então a criminalidade sempre foi algo muito presente nas nossas vidas. Já vi pessoas sendo mortas na minha frente e eu sem poder fazer nada", continuou.